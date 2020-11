Pfizer promete dose acessível na vacina contra coronavírus

O anúncio de 90% de eficácia nas doses da vacina contra o coronavírus, feito pelas empresas Pfizer e BioNtech, animaram os que esperam ansiosamente o fim da pandemia de covid-19, que já matou 1,2 milhão de pessoas no mundo. Embora o momento seja de otimismo, especialistas alertam que os dados ainda não são definitivos.

Informações como durabilidade de imunização e eficácia em diferentes faixa etárias ainda continuam incertas, já que o imunizante é um dos pioneiros no mundo.

“O que podemos dizer é que a vacina interrompeu a infecção sintomática clínica, mas há incerteza sobre a infecção assintomática”, disse Paul Hunter, professor de medicina da Universidade de East Anglia ao jornal The Guardian. “Mas, com sorte, aprenderemos isso à medida que avançarmos”, explicou o especialista.

Na esteira da novidadesa cerca da dose que aqueceu o mercado esta semana, uma das empresas que desenvolvem a dose e lideram a corrida das vacinas, a BioNtech, informou ontem que planeja estabelecer preços acessíveis para a vacina e abaixo do estipulado entre outras empresas. Em evento virtual do jornal The Financial Times, o chefe de estratégia da empresa alemã de biotecnologia, Ryan Richardson, explicou que o valor do investimento para garantir a dose do imunizante deve ser “proporcional ao risco financeiro de seus investidores”. Outras empresas, como a Moderna, tabelaram o preço da dose em US$ 37 (R$ 199).

O que você precisa saber

Quão segura é a vacina?

Até agora, as empresas afirmam que não existe “nenhuma preocupação séria de segurança”. Efeitos colaterais, comuns em outros imunizantes, são: dores de cabeça, dor no local da injeção e febre

A vacina pode proteger para outras doenças?

A dose foi elaborada para a covid-19 e dados para outras doenças ainda não foram divulgados

Essa dose previne a transmissão?

De acordo com o estudo clínico, a dose interrompeu a infecção sintomática da covid-19, mas ainda é incerto se ela protege para a forma assintomática da doença. Ainda não está claro se a vacina pode proteger ou não contra a infecção por coronavírus ou simplesmente contra o desenvolvimento de sintomas

Idosos e crianças podem tomar?

Crianças acima de 12 anos e adultos de até 85 anos estão incluídos no estudo, mas os dados divididos por idade ainda não foram divulgados. A maioria das vacinas não funciona tão bem em pessoas acima de 85 anos

Quanto tempo dura a proteção?

A eficácia de 90% foi calculada uma semana depois da segunda dose da vacina Pfizer. Mas ainda é preciso acompanhar os voluntários para avaliação de anticorpos e células T