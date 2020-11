Obamacare: Suprema Corte dos EUA dá fôlego para programa de saúde

Em reunião virtual que aconteceu ontem na Suprema Corte dos Estados Unidos, ao menos cinco juízes indicaram que devem apoiar a continuação do ACA (Affordable Care Act, conhecido popularmente como Obamacare), reportou o The New York Times. Nos últimos meses, o programa de saúde criado pelo ex-presidente Barack Obama tem sofrido ameaças de Donald Trump, que pretende descontinuar a medida. Atualmente, a corte é composta por seis juízes republicanos (três deles indicados por Donald Trump) e três juízes democratas (partido do presidente eleito, Joe Biden).

De acordo com o jornal New York Times, ainda não ficou claro que a Corte não derrubará o programa ameaçado por Trump. A julgar pela reunião realizada ontem, a maior parte do tribunal deve decidir que o programa de saúde sobreviverá ao seu último encontro com a alta corte norte-americana. Ainda assim, existe a possibilidade da corte interpretar parte do Obamacare inconstitucional.

Criado em 2010, o ACA é responsável por atender milhões de pessoas nos Estados Unidos, país que não dispõe, assim como o Brasil, de um sistema único de saúde, como o SUS. A derrubada da lei aumentaria o número de pessoas sem acesso à saúde nos EUA em cerca de 21 milhões, um aumento que, segundo o Urban Institute, é equivalente a 70%.

Em meio à pandemia de covid-19, o veto frente ao programa poderia representar mais pessoas sem atendimento e expostas ao vírus. A sessão no tribunal foi acompanhada ontem por manifestantes favoráveis à continuação do programa.