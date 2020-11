Maradona passa bem e deve deixar hospital ainda nesta quarta-feira

O ex-jogador Diego Maradona, que se submeteu a uma cirurgia para retirar um coágulo no cérebro, passa bem e deve ter alta do hospital ainda nesta quarta-feira, de acordo com a equipe médica que o assiste.

Maradona foi internado na semana passada com um quadro de anemia e desidratação, mas durante os exames foi descoberto um coágulo no cérebro e ele teve que se submeter a uma cirurgia de emergência.

Durante a internação, foi registrado ainda um quadro de abstinência, devido ao vício em álcool.

O ex-atleta e atual treinador continuará em tratamento em uma casa adaptada para ele em Buenos Aires. "O bom é que Diego está inteiro, Diego está firme, Maradona ainda dura um tempo”, disse Matías Morla, advogado de Maradona.