Lockers viram opção de recebimento de compras online

A expansão das vendas online e a necessidade de se evitar contato presencial durante a pandemia do novo coronavírus impulsionaram o uso de armários inteligentes para entregas no país. A nova adesão de peso ao sistema em que o consumidor recebe uma senha e retira sua encomenda no locker mais perto de sua casa partiu dos Correios.

O primeiro modelo da estatal foi inaugurado no fim do mês passado no Distrito Federal. A expansão ocorrerá agora no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ontem, a empresa lançou editais para credenciar interessados em fornecer os armários. Eles serão instalados em pontos com grande fluxo de pessoas, como estações de metrô e trens e shoppings. A previsão é chegar neste mês ao Rio e a todas as regiões do país até 2023.

Não haverá custo extra para os consumidores, que terão até três dias para fazer a retirada. Para utilizar o serviço, será preciso informar o CEP do locker e se cadastrar antes nos Correios.

O ganho com a nova ferramenta é principalmente para quem não consegue receber encomendas durante o dia ou para os que moram em locais de difícil acesso. “Os lockers são mais um canal ágil e digital que facilitam a entrega de encomendas. A solução permite a retirada dos pacotes em horário ampliado de atendimento e em local de fácil acesso”, diz os Correios.

Shoppings

Mas os armários inteligentes podem ser opção também para quem quer encurtar prazos de entrega e evitar extravios. Ele é considerado mais ecológico, por concentrar o transporte para apenas um ponto. Essa vantagem também torna o processo mais rápido e barato para as empresas.

O sistema ganhou a simpatia dos administradores de shoppings centers durante a pandemia. Os centros comerciais oferecem a opção de comprar nas lojas pelo WhatsApp ou nos sites da marca e retirar em até 72 horas nos lockers, com possibilidade de usar o serviço em horário estendido diferente do expediente.

É o caso dos empreendimentos da rede Ancar Ivanhoe. A instalação nos 21 shoppings espalhados pelo Brasil teve início em junho. O cliente recebe um QR Code após a compra para poder desbloquear o armário com sua mercadoria. Em São Paulo, a tecnologia é usada também nos shoppings Santa Cruz, onde é possível retirar o produto no mesmo horário de operação da estação Santa Cruz de Metrô, e no Tamboré.

O aplicativo de entrega de comida Ifood já investia no sistema desde abril do ano passado. Os armários onde os entregadores deixam o pedido para que o cliente retire depois foram instalados em grandes edifícios comerciais e residenciais.

O sistema foi criado para atender locais com grande demanda nos mesmos horários, como no almoço em bairros empresariais como Itaim Bibi e Vila Olímpia, em São Paulo. Entre as vantagens apresentadas, está evitar grande concentração de entregadores nas recepções e o consumidor poder pegar a entrega em um horário mais conveniente.