Fórmula 1: Brasil está confirmado; Interlagos, não

A Fórmula 1 anunciou o calendário da temporada 2021 e divulgou que o GP do Brasil será em São Paulo, provavelmente em Interlagos, mas com o local ainda sujeito a confirmação. O ano terá 23 corridas, que serão disputadas entre 21 de março e 5 de dezembro. A prova no Brasil está marcada para 14 de novembro, a antepenúltima do Mundial.

O comunicado oficial coloca o GP do Brasil, cancelado neste ano por causa da pandemia, com um asterisco. A observação tem como complemento de que a prova necessita da finalização do acordo para poder ser realizada no ano que vem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Esse expediente é comum por parte da Fórmula 1 e já foi utilizado em outras ocasiões. Para 2017, por exemplo, a corrida em Interlagos foi divulgada inicialmente com a ressalva de “sujeita à confirmação” e, meses depois, isso foi assegurado. O que tem de diferente neste caso é que o contrato do GP do Brasil com a F-1 termina neste ano. Para que a prova ocorra, um novo acerto deverá ser firmado.

Outra confirmação foi o corte do GP do Vietnã, na capital Hanói, que também não pôde ocorrer neste ano. A prova seria uma das novidades da temporada e agora pode nem acontecer devido a problemas envolvendo autoridades da cidade.