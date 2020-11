CoronaVac: Morte de voluntário não tem relação com vacina

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu na terça-feira (10) manter a suspensão dos estudos técnicos da vacina chinesa CoronaVac no Brasil mesmo após ter sido informada que o “evento adverso grave” registrado com um dos voluntários – e que motivou a paralisação – não tinha relação com o imunizante.

O Comitê Internacional Independente pediu que os testes sejam retomados e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski deu 48 horas para a Anvisa explicar as motivações da suspensão, que foi determinada ainda na noite de segunda-feira.

Bolsonaro festeja suspensão dos testes

O primeiro apelo para revisão da decisão veio do Instituto Butantan, órgão do governo de São Paulo que desenvolve a vacina em parceria com a farmacêutica Sinovac, da China.Diretor do instituto, Dimas Covas explicou que o evento adverso foi comunicado formalmente, como manda o protocolo de saúde, mas que não havia relação do caso com a vacina, ainda que não pudesse dar mais detalhes em respeito às questões éticas que envolvem os estudos clínicos.A confirmação veio horas depois com a divulgação do boletim de ocorrência que apontou o suicídio como a causa da morte do voluntário.Presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres também foi a público e disse que a decisão de suspender os testes da CoronaVac foi “técnica”. Conforme Torres, a agência não sabia do suicídio porque a causa da morte não constava nos dados enviados pelo Butantan. Ele também classificou as informações como “incompletas” e “insuficientes”. A Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), do Ministério da Saúde, também recomendou a continuação dos estudos.

O presidente Jair Bolsonaro voltou a politizar ontem a pauta cientifica. Em comentário nas redes sociais, ele disse que “ganhou” do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ao festejar a suspensão dos testes da CoronaVac. Além disso, afirmou sem provas que o imunizante causa “morte, invalidez e anomalia”.

A reação contrária foi imediata. Ciro Gomes (PDT), Flávio Dino (PCdoB) e outros políticos criticaram a atitude de Bolsonaro em tentar criar uma “guerra política” em torno do imunizante.

O diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, indicado por Bolsonaro ao cargo, admitiu que há motivações políticas na discussão sobre a vacina. No entanto, afirmou que “a guerra deve ficar de fora dos muros da agência”.

Os principais motivos para a politização da discussão envolvem o possível confronto entre Bolsonaro e Doria nas eleições para presidente em 2022, além da origem do imunizante: a China.

A imprensa internacional também repercutiu. O respeitado jornal The Guardian deu destaque ao posicionamento do chefe do Executivo. “O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, provocou indignação ao comemorar a suspensão dos testes clínicos da vacina chinesa contra o coronavírus após a morte de um voluntário”, afirmou a reportagem.

No fim do dia, em evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que o Brasil “tem que deixar de ser um país de maricas” e enfrentar a doença, que está “superdimensionada”.

‘Este tipo de postura é muito grave’

De acordo com o infectologista do Hospital Emílio Ribas Jamal Suleiman, a discussão que ocorre em torno da vacina contra a covid-19 no atual momento da pandemia é “extremamente grave”. “Quem tem o dever de paralisar os estudos clínicos é o Comitê Independente Internacional, e não a Anvisa. O Brasil está seguindo os piores exemplos do mundo, e não os melhores. Não faz o menor sentido. Isso só traz prejuízo. Eu sinto muito porque a gente precisa ter produtos logo. O vírus não escolhe bandeira partidária. Ele infecta humanos. Se a vacina é da China, da Rússia, dos EUA, do Brasil ou da Alemanha, não faz a menor diferença”, disse, em entrevista à BandNews FM. Publimetro