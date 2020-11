Companhia energética, Enel São Paulo sofre vazamento de dados e expõe informações pessoais de usuários

A Enel São Paulo informou segunda-feira (09) que tomou conhecimento de incidente local envolvendo dados de cerca de 4% da base de clientes da companhia, todos do município de Osasco/SP.

O vazamento expôs dados como nome completo, RG, CPF, número de conta bancária e endereço de clientes da companhia.

"A companhia iniciou imediatamente processo de verificação interna e está comunicando o fato às autoridades competentes", detalhou.

Ainda de acordo com a empresa, todos os clientes que tenham sido afetados estão sendo notificados direta e individualmente por meio de e-mail ou carta. Confira o comunicado:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que tomou conhecimento de incidente local envolvendo dados de cerca de 4% da base de clientes da companhia, todos do município de Osasco. A companhia iniciou imediatamente processo de verificação interna e está comunicando o fato às autoridades competentes. Todos os clientes que tenham sido afetados estão sendo notificados direta e individualmente por meio de e-mail ou carta, seguindo o compromisso de transparência da companhia e em linha com a legislação de Proteção de Dados.

A partir do momento que tomou conhecimento do incidente pontual, a companhia desabilitou imediatamente o acesso a este banco de dados e iniciou um processo de verificação interna. Todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para reforçar a segurança dos sistemas da companhia.

A Enel Distribuição São Paulo segue rigorosos padrões globais de segurança da informação, baseados nas melhores práticas de mercado, e tem trabalhado continuamente para garantir a segurança de seus sistemas.

Em caso de dúvida, os clientes que receberam a comunicação da Enel São Paulo sobre este incidente podem entrar em contato diretamente pelo canal de atendimento: 0800 7272 120″.

Com informações da Enel