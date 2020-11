Prefeitura de SP: Candidatos afiam o tom e se atacam perto da decisão

A poucos dias da eleição que escolherá o próximo prefeito de São Paulo, os quatro candidatos mais bem colocados começam a afinar o discurso e a pontaria para se dar bem nas pesquisas e nos debates que marcam a reta final.

O primeiro dos três encontros desta semana foi realizado na terça-feira (10) pelo jornal O Estado de S. Paulo e a Faap (Fundação Armando Alvares Penteado) e foi marcado por bate-boca acalorado e mudanças de postura.

Líder nas pesquisas (com 32%, segundo o Ibope) e vendo a possibilidade de vencer em primeiro turno, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) falou mais grosso e partiu para o ataque contra Celso Russomanno (Republicanos).

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Já Russomanno, que tem 12% das intenções de voto, Guilherme Boulos (Psol), que soma 13%, e Márcio França (PSB), com 10%, voltaram as baterias contra Covas e também entre si na tentativa de se desagarrarem do empate técnico em que se encontram e forçarem um segundo turno.

Essa deverá ser a tônica até domingo, quando os eleitores vão às urnas. Antes disso, os candidatos ainda participarão de mais dois debates: um do jornal Folha de S.Paulo em parceria com o portal UOL, hoje, a partir das 10h; e outro da TV Cultura, amanhã, às 22h.

Os quatro candidatos deram suas considerações sobre essa reta final em entrevistas ontem ao apresentador José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.

Covas pregou “pé no chão e cautela” e negou que haja o clima de “já ganhou”. Boulos afirmou que estará no segundo turno e que sua campanha tem sido “uma batalha de Davi contra Golias”, em referência ao seu pouco tempo de propaganda no horário eleitoral.

França se disse confiante e lembrou que foi ao segundo turno na disputa pelo governo do estado em 2018 quando as pesquisas mostravam que ele estava em terceiro lugar. Russomanno, por sua vez, disse que as pesquisas são “pulverizadas” e que conta com o voto da periferia e com a força do apoio do presidente Jair Bolsonaro.

Pesquisa barrada

O candidato Celso Russomanno obteve ontem do juiz da 1ª zona eleitoral de São Paulo uma liminar que impede a divulgação dos resultados de pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto. O argumento usado por seus advogados, e aceito pela Justiça Eleitoral, é de que o levantamento não cumpre regras da legislação.

O Datafolha afirmou que a decisão é “uma censura e um ataque ao direito do eleitor de se informar” e que a contestação partiu “do candidato que mais pontos perdeu nos últimos levantamentos”. O instituto recorreu.