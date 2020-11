Campanha de vacinação contra pólio e outras doenças em SP vai até sexta-feira

Os postos de saúde de São Paulo estarão realizando a campanha de vacinação contra poliomelite e multivacinação somente até a próxima sexta-feira.

Pais e responsáveis com crianças com idade entre 1 e 5 anos devem procurar os postos para a aplicação da vacina contra a pólio (vacina oral).

Além da pólio, são oferecidas outras 14 vacinas que protegem contra 20 doenças. A multivacinação tem como objetivo melhorar a cobertura vacinal da população.

As vacinas oferecidas são: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A.

Para receber as vacinas, pais e responsáveis devem levar seus filhos a qualquer um dos 5 mil postos espalhados pelo estado com a carteira de vacinação.

De acordo com o governo do Estado, apena 47,8% do público-alvo foi vacinado até o final da última semana.