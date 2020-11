Aneel abre investigação para apurar apagão no Amapá

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou ontem que vai abrir investigação para apurar as causas do apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá. Já são oito dias de instabilidade no fornecimento de energia elétrica do estado por causa de explosão em uma subestação. A investigação deverá responder se houve falha na manutenção ou operação dos equipamentos.

Verba liberada

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou ontem a liberação de R$ 21,5 milhões para o Amapá alugar geradores e comprar combustíveis. Segundo Marinho, o governo “poderá utilizar o dinheiro para combustível para aeronaves, viaturas e aluguel de veículos, fundamentais numa operação de emergência”.