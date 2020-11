Trump dificulta transição para governo de Joe Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem a formação de uma assessoria para assuntos sobre a covid-19 durante a transição do governo que deve começar no dia 20 de janeiro de 2021. Segundo ele, trata-se de um grupo formado por especialistas em saúde que aconselharão Biden e a vice eleita, Kamala Harris, sobre a doença que já matou mais de 244 mil norte-americanos no período de oito meses.

Biden voltou a ressaltar o combate ao vírus como uma de suas prioridades e garantiu que isso será feito com base na ciência e na orientação de especialistas, que serão liderados pelos médicos David Kessler, Vivek Murthy e Marcella Nunez-Smith. Na equipe está a cientista brasileira Luciana Borio.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O novo time foi anunciado em meio às acusações do atual presidente, Donald Trump, sobre fraude eleitoral no pleito que elegeu o democrata Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Trump tem dificultado o caminho para a equipe de transição, segundo informações da imprensa.

Ainda que a OEA (Organização dos Estados Americanos) – que acompanhou a votação –, já tenha constado que não foi detectado nenhuma fraude durante a contagem de votos, Trump e parte dos membros do Partido Republicano continuam não reconhecendo o resultado que deu vitória aos democratas.

A tradição do país é que o atual líder receba o presidente eleito dentro de dias na Casa Branca para uma transição amigável.

A partir disso, monta-se uma força-tarefa entre as equipes, com autorização formal da GSA (Administração de Serviços Gerais). A carta, que deve ser assinada pelo atual presidente, concede à equipe de transição recursos para pagamento de funcionários e acesso aos dados internos do governo. O time do governo Trump, entretanto, se recusa a assinar o documento.

publimetro com estadão conteúdo

Brasileira Luciana Borio compõe equipe democrata

Especialista em biodefesa, a carioca Luciana Borio foi anunciada ontem como integrante da equipe contra a covid-19 de Biden. Pesquisadora de saúde do Conselho de Relações Exteriores dos EUA, Luciana dedicou parte de seus estudos em programa que prevê métodos para enfrentar pandemias. Ex-chefe da FDA (órgão como a Anvisa no Brasil), a cientista trabalhava em assuntos de saúde no governo americano desde 2001. Em 2019, o comitê que integrava foi extinto por Trump. “Não é a minha preferência ter políticos fazendo propaganda de medicamentos para o público, pois não são treinados, mas é imperdoável ter membros da comunidade científica usando essas drogas sem os devidos cuidados nos pacientes”, disse ela sobre a cloroquina. publimetro