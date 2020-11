Presidente do Peru volta a ser alvo de impeachment

Sob acusações de corrupção, o presidente peruano, Martin Vizcarra, foi alvo ontem de mais um processo de impeachment. Essa é a segunda fez que o líder andino enfrenta um julgamento do tipo. Em 2019, houve uma primeira tentativa de suspendê-lo da liderança peruana e, em setembro deste ano, para afastá-lo. Na votação de ontem, parlamentares falaram que o dia seria de “liberdade”.

Para que o presidente seja removido oficialmente do cargo, o Congresso do Peru precisa reunir 87 votos entre os 130 parlamentares que compõe o legislativo. Na votação de setembro, que antecedeu o processo, apenas 32 membros da Câmara votaram pela destituição.Vizcarra, 57 anos, alega que as acusações de que teria aceitado dinheiro de empresas que se beneficiaram em contratos com o governo são “infundadas”.

“Nas últimas semanas, fui atacado sistematicamente através da disseminação de reportagens cujo objetivo principal é danificar a confiança que o povo peruano depositou em mim”, disse Vizcarra. Até o fechamento desta edição, a votação não havia sido concluída. publimetro