Morre jovem que foi filmada sendo tortura por traficantes no Rio de Janeiro

Rayssa Christine Machado de Carvalho Sarpi, de apenas 18 anos, foi filmada, no último dia 20, sendo torturada por traficantes da favela Faz Quem Quer, Zona Norte do Rio de Janeiro. Após ser encontrada muito ferida, a garota morreu na última sexta-feira (6), segundo informações do Jornal Extra.

“Achei a Rayssa com os olhos inchados, cheia de hematomas na cabeça e pelo corpo todo. Ela parecia desnorteada. Chegaram a cortar o couro cabeludo dela para escrever a sigla de uma facção”, contou o tio da menina.

Rayssa chegou a ir para Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, fez exames e recebeu alta. No entanto, ao longo da semana sentiu dores na cabeça e na sexta seus sintomas pioraram. Na parte da noite, ela foi levada novamente ao hospital, mas chegou com parada cardiorrespiratória.

Marcus Antônio Neves, delegado titular da 40ª DP (Honório Gurgel), acredita que o motivo da torturada é um relacionamento com um policial. A PM identificou quatro pessoas envolvidas no caso e um é apontado como gerente do tráfico.

LEIA TAMBÉM