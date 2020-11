Homem é preso após estuprar a própria mãe em Belo Horizonte

Um homem, de 25 anos, morador de Belo Horizonte, estuprou a própria mãe e foi detido. Na manhã no último domingo, a vítima foi a polícia denunciar. Ela comentou que ele apresentava comportamento suspeito há meses, desde que saiu da prisão.

A mãe do homem afirmou para a polícia que ele a ameaçava dizendo que a mataria para fazer sexo. No domingo, ele invadiu o quarto dela com uma faca e a estuprou. Após a denúncia, a polícia encontrou o homem com uma arma e uma faca.

