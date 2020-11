Fundação Pró-Sangue tem estoques de sangue em estado crítico

A Fundação Pró-Sangue informou nesta terça-feira (10) que os estoques sangue nos hemocentros de São Paulo chegaram a um estado crítico, com capacidade de fornecimento de alguns tipos de sangue para hospitais por somente mais um dia.

Os tipos de sangue mais necessários são: O positivo, O negativo, A negativo, B positivo e B negativo. O tipo A positivo tem disponibilidade para apenas mais dois dias.

Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, com mais de 50 kg e em boas condições de saúde pode ser um doador de sangue. Basta apresentar um documento original com foto.

Os médicos pedem que as pessoas evitem alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes.

Mais informações sobre a doação de sangue e os postos do hemocentro podem ser adquiridos no site da Fundação Pró-Sangue ou pelo telefone do Alô Pró Sangue (11) 4573-7800.