Eleições 2020: máscara será obrigatória nas seções eleitorais

Nenhum eleitor será autorizado a entrar nas seções eleitorais para votar neste domingo (15) se não estiver usando máscara protetora, segundo determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

Além da máscara, as medidas de proteção contra covid-19 exigem que o eleitor higienize as mãos antes e depois de votar. Todas as seções eleitorais deverão ter álcool gel à disposição durante o pleito.

Será observada ainda a distância mínima de 1 metro entre os eleitores e o TSE solicita que os eleitores levem sua própria caneta para assinar o caderno de votação.

“Estamos apenas seguido recomendação médica e o senso comum. Se estiver sem máscara, não vota”, disse o ministro.

O primeiro turno das eleições para prefeito e vereador será no dia 15 de novembro. Nos municípios onde houver segundo turno, ele ocorrerá em 29 de novembro.