Carro envolvido no atropelamento de ciclista é achado abandonado em SP

O carro envolvido no atropelamento da ciclista Marina Kohler Harkot, 28 anos, um Hyundai Tucson, foi encontrado nesta terça-feira e manhã abandonado no centro de São Paulo.

Marina foi atropelada no último domingo, quando andava de bicicleta pela Avenida Paulo VI, em Pinheiros, na zona norte da cidade. O motorista não prestou socorro e a jovem morreu no local.

O autor do crime, de acordo com a polícia, já foi identificado e continua foragido. Sua identidade não foi divulgada.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse em nota que os investigadores estão analisando as imagens das câmeras de segurança do local e que as “diligências para encontrar o motorista continuam.”

O carro foi identificado por que no momento do atropelamento uma policial militar passava pelo local e anotou a placa. Ela também chamou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrer a vítima.