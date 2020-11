Biden e boa notícia da vacina dão fôlego a mercados globais 

O mercado financeiro reagiu bem na segunda-feira (9) aos sinais de estabilidade econômica e política trazidos pelo anúncio de sucesso com a vacina contra a covid-19 e a vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos.

Foi o primeiro dia de funcionamento das bolsas desde a projeção da mídia norte-americana indicando derrota de Donald Trump no sábado. Investidores acreditam que Biden trará menos atritos nas relações comerciais.

Somado ao cenário político, o laboratório dos Estados Unidos Pfizer e a BioNTech anunciaram ontem que a vacina experimental que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz na prevenção do coronavírus.

Reprodução

Todos os principais índices de ações dos EUA atingiram máximas históricas e os preços do petróleo saltaram mais de 10%. O Dow Jones Industrial Average subiu 1.092,42 pontos, ou 3,86%, para 29.415,82, o S&P 500 ganhou 99,43 pontos, ou 2,83%, para 3.608,87 e o Nasdaq Composite adicionou 139,21 pontos, ou 1,17%, para 12.034,44.

“A vacina está realmente impulsionando os mercados”, disse Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance à agência de notícias Reuters. “A maioria das movimentações em ações, títulos e commodities está relacionada à luz no fim do túnel para a situação covid-19.”

As bolsas da Europa, bastante impactadas desde o fim de outubro por novos lockdowns após a chegada de segunda onda da doença, também surfaram nas boas notícias. O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 3,98%, a 380,99 pontos.

No continente, a expectativa pela vacina foi endossada pelo anúncio da Comissão Europeia de que irá comprar 300 milhões de doses do imunizante da Pfizer.

O mercado chinês respirou aliviado, principalmente, com a derrota de Trump e sinais de que terão relação mais tranquila com Biden. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve alta de 1,96%, para o nível mais alto de fechamento desde 2015.

No Brasil, o Ibovespa B3 iniciou o dia em forte alta, de quase 3%, e encerrou os trabalhos cotado a 103.515 pontos, variação positiva de 2,57%. Já o dólar comercial operou com grandes variações – oscilou entre R$ 5,424 e R$ 5,225 – e fechou o dia a R$ 5,391, em quase estabilidade (-0,04%).

“A segunda onda de covid-19 continua a atrapalhar as economias em todo o mundo, e as últimas notícias sobre vacinas são um incentivo bem-vindo para a esperança de que 2021 possa ser um ano muito melhor do que 2020 para a economia global.”

ING, instituição financeira