Auxílio emergencial: PF faz operação contra acusados de fraudes

A PF (Polícia Federal) realizou ontem a Operação Primeira Parcela, contra grupos que cometeram fraudes para sacar valores do auxílio emergencial do governo federal. Os agentes cumpriram quatro mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo (SP) e Sorocaba (SP) e nos estados da Bahia e Tocantins.

Os prejuízos causados pela quadrilha aos cofres públicos que, nesta primeira fase, giram em torno de R$ 350 mil só no estado de São Paulo. Segundo a PF, a ação é resultado de estratégia para “racionalizar” as investigações.

Os policiais recebem os dados das instituições integrantes, como Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas, e, utilizando ferramentas de correlacionamento, identificam a atuação dos grupos em fraudes massivas dentre os aproximados 60 milhões de pedidos deferidos.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato, constituição de organização criminosa e até mesmo lavagem de dinheiro.

O auxílio de R$ 600 ou R$ 1.200 – estendido para metade do valor até o fim do ano s– é concedido para trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados que perderam a renda na pandemia.

publimETRO com estadão conteúdo

Polícia cruzou dados para chegar aos acusados | divulgação