Apagão no Amapá completa uma semana

Completa hoje uma semana do início do apagão que deixou o estado do Amapá no escuro após a explosão em uma subestação de fornecimento. O rodízio de energia de seis em seis horas com variação por região, iniciado ontem, foi alvo de reclamação da população. Os moradores alegam que alguns municípios ainda não tiveram o retorno parcial da energia por algumas horas, como havia sido prometido pela CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) no domingo.

Reprodução

“Estamos reivindicando porque não aguentamos mais. Não sabemos mais o que fazer. Estamos sem luz, sem internet, sem comunicação. Isso não é justo. Para uns tem (energia), para outros não tem”, disse a dona de casa Marta Lúcia Moraes, de 47 anos, moradora da cidade de Santana, na Região Metropolitana de Macapá.

Em nota à imprensa, a CEA comunicou que a falha no revezamento de energia ocorre em casos isolados. “O rodízio está funcionando 80% de forma efetiva”, diz trecho da nota.

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, da Rádio Bandeirantes, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, informou que o fornecimento no estado deverá ser normalizado em 10 dias.