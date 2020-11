120 mil doses da CoronaVac devem chegar em SP no dia 20

A segunda-feira (9) foi recheado de novidades que dão esperanças para uma futura vacina contra a covid-19, doença que já deixou mais de 160 mil mortos no Brasil desde o início da pandemia.

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que as primeiras 120 mil doses do imunizante CoronaVac chegam em São Paulo no dia 20 de novembro. Além disso, a nova fábrica do Instituto Butantan, que vai produzir cerca de 100 milhões de doses da vacina por ano, já está em construção.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, a expectativa é que todos os lotes das seis milhões de doses do imunizante da China cheguem no aeroporto internacional de Guarulhos até o final de dezembro.

Além das vacinas, o Instituto Butantan também receberá insumos para a produção local. O governo afirmou que as obras para a nova fábrica foram iniciadas na semana passada. O local terá cerca de 10 mil metros quadrados. A construção será paga por 24 empresas do setor privado sem qualquer contrapartida do governo. O prazo para finalização do espaço é setembro de 2021. A produção 100% local, portanto, só será possível no final do ano que vem.

Atualmente, a CoronaVac está na terceira fase dos testes, que analisa a eficácia após aplicação em milhares de voluntários. Para ser disponibilizada à população no Brasil, ela ainda precisa de autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Mais uma opção

A Pfizer e a BioNTech anunciaram ontem que a vacina que desenvolvem de forma conjunta se mostrou 90% eficaz na prevenção ao coronavírus, conforme dados preliminares da terceira fase dos estudos clínicos. As farmacêuticas são as primeiras a comprovarem a eficácia de um imunizador para a doença.

Logo após o anuncio, o Ministério da Saúde afirmou que mantém diálogo para adquirir o produto da Pfizer futuramente. Há expetativa de que a empresa peça autorização para utilizar o imunizante de forma emergencial ainda neste ano, inclusive no Brasil.

Fórum sobre vacina

A BandNews FM promove hoje, entre 14h e 15h, um fórum especial online para falar sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas contra o novo coronavírus. Além da CoronaVac e do imunizante da Pfizer, o evento também vai abordar outras duas que estão sendo testadas no Brasil: a de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, e a da empresa Johnson & Johnson. O fórum terá transmissão pelo YouTube.