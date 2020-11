Pfizer anuncia que vacina contra covid-19 tem 90% de eficiência

A Pfizer, que em parceria com a empresa alemã BioNTech desenvolve uma vacina experimental contra covid-19, anunciou nesta segunda-feira que os testes mostram que a nova vacina tem 90% de eficácia na prevenção da doença.

De acordo com a empresa, a nova vacina não mostrou nenhum problema de segurança após ser testada em um ensaio clínico de larga escala, por isso deve pedir autorização para uso emergencial nos Estados Unidos ainda neste mês.

"Hoje é um grande dia para a ciência e para a humanidade", disse Albert Bourla, presidente executivo e chairman da Pfizer. "Estamos atingindo esse marco crucial em nosso programa de desenvolvimento de vacina no momento em que o mundo mais precisa, com as taxas de infecção atingindo novos recordes, hospitais ficando superlotados e economias sofrendo para reabrir."

Apesar da eficiência nos testes, a empresa ainda não sabe por quanto tempo a vacina fornece proteção contra o coronavírus.