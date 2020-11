Já licenciou seu automóvel? Novembro é mês da placa final 9

A pandemia não suspendeu a necessidade de fazer o licenciamento dos veículos, de acordo com o calendário geral.

Quem deixou para depois ou simplesmente se esqueceu do tributo deve se lembrar que no mês de novembro devem ser licenciados os carros com placa final 9. A última placa, final 0, será em dezembro.

Para quem tem caminhão, as placas que devem efetuar o licenciamento são as terminadas em 6, 7 e 8.

O licenciamento pode ser feito diretamente nos bancos com o número do Renavam. É possível ainda pagar nos terminais de autoatendimento, internet banking ou casas lotéricas.

Uma vez efetuado o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) fica à disposição para download nos portais do Detran-SP e Poupatempo no canal ‘Licenciamento Digital’.

O valor do licenciamento é o mesmo para todos os veículo: R$ 93,87.