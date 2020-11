Empresário salva vida de funcionário ante de morrer eletrocutado

Diego Bueno Pires, empresário de 37 anos, morreu eletrocutado durante manutenção de câmeras em uma clínica do bairro Chácara Cachoeira, no Mato Grosso do Sul. Segundo TopMídiaNews, ele salvou seu funcionário Rafael de Oliveira, 32 anos.

Ao perceber que o Diego havia tomado um choque, o funcionário tentou ajudar Diego que imediatamente disse “não encosta em mim".

Rafael afirmou ao TopMídiaNews que o choque foi tão forte que saiu fumaça do pé de Diego que acabou caindo e batendo a cabeça. O empresário chegou a ser socorrido e ficou internado por 30 dias, mas não resistiu.

