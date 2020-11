STF: Kassio Marques assume a vaga na Corte deixada por Celso de Mello em outubro

Kassio Nunes Marques agora ocupa oficialmente uma das 11 cadeiras do STF (Supremo Tribunal Federal), a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. Ele tomou posse ontem, em curta cerimônia na Corte, que contou com a presença do chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP).

Nunes Marques, como ele escolheu ser chamado enquanto ministro, foi a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo. Com a aposentadoria compulsória de Marco Aurélio Mello, prevista para o ano que vem, o presidente poderá escolher mais um jurista para compor a Corte. Atualmente, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) é a que tem mais ministros indicados em exercício: quatro (veja a nova configuração do STF no quadro ao lado).

Sabatinado no Senado em outubro, Marques foi aprovado com grande maioria – 57 votos a 10 – e sem grandes questionamentos dos parlamentares. A única polêmica em torno da indicação foi referente ao currículo do jurista, que apresentava inconsistências na pós-graduação e no mestrado.

Segunda turma

O mais novo ministro do STF deverá compor a 2ª turma do Supremo, ao lado de Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Edson Fachin. Dono da cadeira deixada pelo ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou no mês passado, ele vai participar de julgamentos polêmicos na Corte, como os ligados à operação Lava Jato.

Reprodução

Perfil

Ministro mais novo da Corte, com 48 anos, Nunes Marques poderá ficar no Supremo até 2047, quando completará 75 anos, idade da aposentadoria compulsória.

Natural de Teresina, capital do Piauí, ele é atualmente o único nordestino do STF. O jurista atuava como desembargador no TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) antes de ser indicado à Corte pelo presidente Jair Bolsonaro. Além disso, tem mais de 15 anos de trabalho como advogado e participou da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).