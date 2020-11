SP terá mais 400 escolas em tempo integral em 2021

O governo de São Paulo anunciou ontem que mais 400 escolas foram habilitadas para funcionar em período integral a partir do ano que vem. Com isso, o estado alcançará o número de 1.064 unidades de ensino operando nessa modalidade.

Com o aumento, São Paulo terá cerca de 20% de todas as escolas dentro do ensino integral. A meta estipulada pelo Plano Nacional da Educação é de que 50% das escolas sejam integrais até 2024.

Segundo o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, juntas, as escolas que fazem parte do programa terão 542 mil vagas em todo o estado no ano que vem, o que corresponde a 15% das matrículas na rede.

Em dobro

Os dados do último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgados recentemente e relativos ao ano de 2019, mostram que a nota das escolas integrais cresceu 1,2 ponto em relação ao último indicador. Já o Ideb das escolas da rede regular subiu 0,6.