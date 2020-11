Menino vê pai ser assassinado, passa 17 anos planejando vingança e consegue excuta-la

Xiang Mingqian tinha 9 anos quando viu uma tragédia aconteceu em sua vida. Em 9 de agosto de 2000, o garoto brincava com seu vizinho Jun, em um beco em Changba Town, uma pequena cidade em Yunnan. As duas crianças se desentenderam e família decidiu intervir.

De acordo com informações do site chinês “Creaders”, após a briga, Xiang Mingqian via seu pai caminhando em direção a sua casa e ouviu os gritos. O pai do vizinho esfaqueou o pai de Xiang Mingqian.

Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Na época, o garoto precisou largar os estudos para ajudar a família e começou a planejar sua vingança.

A polícia nunca conseguiu encontrar o assassino. Xiang então começou as buscas. Em 2013, ele encontrou uma pista. Descobriu que o assassino trabalhava em uma fábrica, próximo a Nan'an, uma cidade do outro lado do país.

Justiça foi feita

Xiang decidiu ir até a cidade e observar o homem por dias até que finalmente decidiu encará-lo frente a frente. Ele notificou as autoridades e explicou que o homem tinha assassinado seu pai e estava foragido.

Em 10 de outubro de 2018, Zhang Mouqui foi considerado culpado da morte de Xiang Wenzhi pelo Tribunal Popular Intermediário da cidade de Zhaotong.

LEIA TAMBÉM