José Serra vira réu por suposto caixa 2

O juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, recebeu denúncia do MPE (Ministério Público Eleitoral) e colocou o senador José Serra (PSDB-SP) no banco dos réus por suposto caixa dois de R$ 5 milhões. A peça foi enviada pela Promotoria e aceita pela Justiça horas depois do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federa), devolver o caso para a primeira instância nas vésperas da prescrição do crime, que ocorreria ontem.

Serra é acusado de receber doações não declaradas à Justiça durante a campanha eleitoral ao Senado, em 2014, por meio de uma “estrutura financeira e societária” montada pelo fundador da Qualicorp, José Seripieri Filho, que também foi denunciado e se tornou réu. Serra afirmou que a “investigação é vazia e a narrativa fantasiosa”.