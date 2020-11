Impeachment avança e Witzel deixará o Palácio Laranjeiras

O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), terá de deixar o Palácio Laranjeiras, na zona sul, sede oficial do governador e onde ele mora com a mulher e três filhos. A ordem para que deixe o imóvel foi decidida ontem pelo Tribunal Especial Misto, responsável por julgar o seu processo de impeachment.

Na mesma reunião em que aprovou por unanimidade – 10 votos a zero – o prosseguimento do processo que pode resultar na cassação do governador afastado, o tribunal, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, também determinou que ele se retire do imóvel. Será produzido um acórdão dessa decisão e, a partir daí, Witzel terá 10 dias para deixar o palácio.

Em relação à continuação do processo de impeachment, o governador afastado terá 20 dias para apresentar a sua defesa. Ele também teve o salário reduzido de R$ 19,6 mil para R$ 13,1 mil.