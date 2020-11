Eleições americanas: o país que calculava votos

Restam poucos estados para concluir a contagem dos votos, mas a definição da corrida presencial nos Estados Unidos ainda pode demorar para sair. Enquanto as urnas são apuradas com toda a calma, o clima de tensão só aumenta no país.

Na quinta-feira (5), enquanto o candidato democrata Joe Biden seguia na liderança, o republicano Donald Trump, candidato à reeleição, se dedicava arduamente à tarefa de deslegitimar a votação norte-americana.

Em pronunciamento na Casa Branca, às 20h50 (horário de Brasília), Trump disse ao público que, se não houvesse uma corrupção orquestrada pelos democratas na contagem de votos, ele já estaria reeleito.

“É um sistema corrupto e torna as pessoas corruptas, mesmo que elas não sejam por natureza. Eles [os democratas] sabem quantos votos eles precisam e acham um jeito de encontrá-los”, apontou Trump. Sem apresentar evidências, afirmou que teria vencido em estados onde os democratas aparecem liderando a corrida. Na mesma hora, emissoras norte-americanas como NBC, ABC e CBS tiraram o presidente do ar para apresentar a checagem dos fatos, que contradiziam o atual líder dos EUA.

“Vai haver tanta briga na Justiça, mas temos tantas provas que tudo isso vai acabar na Suprema Corte. É o que digo ao país há meses. Não podemos ser desgraçados por essa gente”, afirmou o presidente.

Nas redes sociais, Joe Biden interpretou as acusações de Trump como uma ameaça à democracia. “Ninguém irá tirar a nossa democracia. Nem agora, nem nunca. A América chegou muito longe e lutou muitas batalhas para deixar isso acontecer”, escreveu.





A eleição da espera e da polarização

Com vencedor definido ou não, esta eleição norte-americana ficou, definitivamente, marcada por uma grande polarização entre eleitores. A grande vantagem de Biden, que chegou as ser chamada de “onda azul”, não veio e o resultado, que pode sair assim que um dos candidatos alcançar 270 delegados do Colégio Eleitoral, deverá ser apertado para Biden ou Trump.

Na internet, a demora para a apuração tem dado o que falar entre os internautas e provocado muitos memes que comparam o sistema norte-americano com a “queridinha” urna eletrônica brasileira. O modelo norte-americano não é automatizado como o brasileiro, mas está ainda mais lento neste ano, em virtude da pandemia, porque muitos eleitores preferiram votar de casa, enviando a cédula eleitoral por correio. Como nos Estados Unidos a contagem é feita manualmente, verificando a assinatura dos eleitores, o processo voto a voto, pode levar dias.

Contagem retrocede no Arizona

Os Estados Unidos não têm um TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como o Brasil. Assim, o resultado em cada estado, antes da contagem final, trata-se de uma projeção de mídias especializadas.

Na quarta-feira, veículos como Associated Press chegaram a contar o estado do Arizona (11 delegados) como vitória de Biden. Na quinta, porém, o estado foi dado como incerto e saiu da projeção. De 264, Biden voltou a ter 253 delegados confirmados.

*Supervisão: Vanessa Selicani