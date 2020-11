Eleição municipal SP: Covas se isola na ponta e briga pelo 2º lugar embola

Atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB) aparece isolado na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo com mais uma queda de Celso Russomanno (Republicanos), que agora está embolado com Guilherme Boulos (Psol) e Márcio França (PSB) na disputa pelo segundo lugar.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada ontem, o tucano passou de 23% para 28% das intenções de voto e está sozinho na ponta. Além do seu próprio crescimento, Covas contou com o tropeço de Russomanno.

O deputado federal, que até a última pesquisa estava em condição de empate com Covas dentro da margem de erro, que é de três pontos, caiu de 20% para 16% e acirrou a disputa no andar debaixo – onde estão Boulos, que se manteve com 14%, e França, que variou de 10% para 13%.

É desse trio, que hoje está matematicamente em pé de igualdade, considerando a margem de erro, que deverá sair o concorrente de Covas em um eventual segundo turno. O Datafolha testou os três cenários.

Segundo a pesquisa, Covas bateria os três adversários no mano a mano. O atual prefeito levaria a melhor contra Russomanno (57% a 27%), derrotaria Boulos também com boa vantagem (54% a 32%) e encontraria mais resistência no duelo com França (48% a 39%).

Candidato do PT, partido que venceu três das últimas oito eleições na capital, Jilmar Tatto subiu de 4% para 6%, mas não parece reunir as forças para se juntar ao pelotão da frente faltando pouco mais de uma semana para a votação.