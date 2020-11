Drauzio Varella: 'Sem vacina, não tem imunidade de rebanho'

Em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes, o médico e cientista Drauzio Varella afirmou que “sem vacina, não tem imunidade de rebanho”, sobre a possibilidade de um possível enfraquecimento do vírus antes da fabricação de um imunizante. Ele também declarou que o presidente norte-americano, Donald Trump, é “responsável por muitas mortes nos EUA”.

Existe a possibilidade de o coronavírus “sumir” com o passar tempo?

Além da vacina, nós precisaremos de outras estratégias para lidar com o coronavírus. Talvez até de um medicamento que mate o vírus. Muitos estão sendo testados, inclusive. Mesmo assim, necessitamos da vacina. Não existe imunidade de rebanho sem um imunizante. Qual doença contagiosa eliminamos só com a imunidade de rebanho na história? Nenhuma. Todas foram pela vacina. Quando diminuímos a vacinação contra o sarampo, o que aconteceu? Ele voltou.

Os casos de covid-19 voltaram a aumentar nos EUA. Trump administrou mal a pandemia por lá?

No início da pandemia, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que era necessário defender a economia, que não precisava de isolamento, de máscara, entre outras coisas. Ele pegou o coronavírus e foi atendido em um dos melhores hospitais do país e disse para a população não ter medo. Mas uma coisa é você ser o presidente dos EUA e ter médicos a seu dispor o tempo todo, outra coisa é você ser pobre na periferia das cidades norte-americanas e não ter recursos em um país que não tem saúde pública. Este homem provocou um grande mal e foi responsável por muitas das mortes que aconteceram e continuam acontecendo nos EUA. Os grandes epidemiologistas norte-americanos estão muito pessimistas com a situação.