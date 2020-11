Desaparecido há 3 dias, corpo do menino de 4 anos é encontrado por bombeiros no Guarujá

Na último terça-feira (3), o menino Benjamim Nunes de Jesus, de 4 anos, desapareceu enquanto brincava na praia de Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá (SP).

As buscas pelo menino iniciaram rapidamente. No entanto, nesta sexta (6), o corpo de Benjamim foi encontrado por bombeiros no mar, segundo a Record TV.

De acordo com a reportagem, as equipes de bombeiros realizaram intensas buscas no mar e no mato. Eles recebem ajuda de mergulhadores e moradores da região, mas o encontraram o menino já sem vida.

