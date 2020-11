Testes ‘falham’ e abertura da quadra do parque Ibirapuera é suspensa

Durou pouco o prazer dos frequentadores em ver os parquinhos e as quadras do parque Ibirapuera, zona sul, novamente disponíveis para o esporte e a diversão.

Abertos durante o feriado prolongado de Finados, os espaços foram fechados de novo e dessa vez não há previsão de reabertura.

Os parques da capital voltaram a operar em julho, mas algumas estruturas, como quadras poliesportivas e parquinhos, seguem interditadas por conta das restrições impostas pela pandemia.

Como forma de teste, no último fim de semana e na segunda-feira, Dia de Finados, as quadras e os parquinhos do Ibirapuera foram abertos pela prefeitura e pela nova administradora do parque, a concessionária Urbia.

Os espaços foram liberados para a utilização livre de qualquer usuário, mas a ideia era de que, a partir desta semana, os frequentadores que quisessem utilizar as quadras fizessem antes o agendamento pela internet.

O plano, no entanto, foi suspenso porque a reabertura causou aglomerações. “Em função do uso intensivo registrado no final de semana e feriado, os parquinhos e as quadras esportivas estão fechados para uso da população. Por conta disso, a reserva online gratuita em teste está suspensa até a reabertura da área esportiva do parque, sem data prevista”, informou a Urbia ao Metro World News.

Ainda de acordo com a empresa, “a medida tinha por objetivo organizar o uso e evitar aglomeração”, mas nenhum agendamento chegou a ser efetivado.