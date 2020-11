Seguro-desemprego: Conselho rejeita pagar extra

O Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) rejeitou ontem a proposta das centrais sindicais para o aumento da quantidade de parcelas do seguro-desemprego. Apesar de a bancada dos trabalhadores no colegiado – composta por CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Nova Central e UGT – ter votado a favor do pagamento de duas parcelas extras do benefício aos demitidos durante a pandemia, a proposta não contou com os votos dos empregadores e do governo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

De acordo com os sindicatos, os pagamentos adicionais atenderiam 2,7 milhões de trabalhadores que estariam desempregados e sem acesso a outros programas sociais.