Prazo para pedir 2ª via do título de eleitor termina nesta quinta-feira

Acaba nesta quinta-feira (5) o prazo para o eleitor solicitar a 2ª via do título de eleitor em qualquer cartório eleitoral do país.

Quem não tiver o título também poderá votar, basta apresentar um documento oficial com foto.

No próximo dia 15, os eleitores irão às urnas para votar para prefeito e vereador. A ordem da votação nas unas eletrônicas é primeiro vereador (cinco números) e depois prefeito (dois números).

Seguindo as regras sanitárias da Justiça Eleitoral, todas as seções deverão ter álcool gel para higienização das mãos antes de votar e todos os eleitores deverão usar a máscara de proteção.