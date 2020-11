Os fãs de Sex Education estão apaixonados pela coleção de roupas inspirada na série

A marca de roupas irlandesa, Primark, acaba de lançar uma coleção inspirada em Sex Education que deixou os fãs apaixonados. A coleção conta com joggers, chinelos, camisetas e bolsas.

Apesar do sucesso, algumas pessoas não gostaram da palavra “Sex Education” nas roupas, mas a marca respondeu enfatizando que “esta é uma linha de roupas femininas baseada no programa da Netflix Sex Education”.

A linha da série ainda conta com tops com as palavras de personagens femininas escritas nelas, chinelos com a palavra Fierce, bem como alguns dos rostos dos personagens, incluindo uma camisa com Otis, Maeve e Eric.

Confira a coleção de roupas de Sex Education:



