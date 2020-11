MP denuncia Flávio Bolsonaro por organização criminosa

O MP (Ministério Público) do Rio de Janeiro denunciou o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa no suposto esquema da “rachadinha” em seu gabinete quando era deputado estadual na Assembleia do Rio. Caso a Justiça aceite a denúncia, o filho do presidente Jair Bolsonaro vira réu.

A promotoria também denunciou o policial militar reformado Fabrício Queiroz – atualmente detido em prisão domiciliar e apontado como operador do esquema – além de outros 15 ex-assessores de Flávio.

A “rachadinha” é o nome popular pelo qual ficou conhecido o suposto conluio que funcionava dentro do gabinete de Flávio, em que os assessores devolviam parte dos seus salários.

Em um dos depoimentos ao MP, a ex-assessora Luiza Sousa Paes admitiu que, apesar de registrada, nunca atuou como funcionária do filho do presidente. Ela também afirmou que era obrigada a devolver cerca de 90% do salário e apresentou extratos bancários para comprovar que entregou aproximadamente R$ 160 mil para Fabrício Queiroz durante sete anos.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Outro lado

A defesa de Flávio Bolsonaro se manifestou logo após a formalização. “A denúncia já era esperada, mas não se sustenta. Dentre vícios processuais e erros de narrativa e matemáticos, a tese acusatória forjada contra o senador Bolsonaro se mostra inviável, porque desprovida de qualquer indício de prova. Não passa de uma crônica macabra e mal engendrada”, diz trecho da nota.

Relembre

A investigação começou em 2018, quando o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou “movimentação atípica” de R$ 1,2 milhão nas contas de Queiroz. O conselho também afirmou que o filho do presidente recebeu 48 depósitos suspeitos de R$ 2 mil.

Queiroz foi preso em junho deste ano após ser encontrado em Atibaia, no interior de São Paulo, na casa do advogado de Flávio, Frederick Wassef.

As acusações contra o “01”

Peculato – Desvio de dinheiro público. Ou seja, a essência da “rachadinha”. Ao repassarem seus salários, os ex-assessores estariam praticando o crime, assim como seus chefes.

Organização criminosa – Ao participarem do suposto esquema de “rachadinha”, Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e os ex-assessores se enquadram no que o MP considera uma organização criminosa. Em casos como esse, costuma-se apontar uma pessoa – Flávio, no caso – como “autor intelectual” dos crimes praticados pelo grupo, além de um operador – Queiroz.

Lavagem de dinheiro – Flávio e Queiroz são o ponto chave da acusação. Como seriam o “autor intelectual” e o operador do esquema, respectivamente, eles teriam agido para lavar o dinheiro supostamente desviado dos cofres públicos. Isso, pode ter ocorrido de diferentes formas. No caso do senador, com supostas transações imobiliárias em dinheiro vivo, por exemplo.

Fonte: Ministério Público e Estadão Conteúdo