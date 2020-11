Mariana Ferrer: Senadora deve pedir anulação da sentença de André Aranha

O Senado decidiu tomar providências em relação ao caso envolvendo a jovem Mariana Ferrer. Em decisão unânime, os parlamentares aprovaram na quarta-feira (04) um voto de repúdio contra o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho – defensor do empresário André Aranha, acusado de estuprar a jovem –, o promotor Tiago Carriço de Oliveira e o juiz Rudson Marcos, que absolveu o réu. A procuradora da Mulher do Senado, senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), informou ainda que pedirá a anulação da sentença.

A iniciativa dos senadores ocorre paralelamente a outras medidas tomadas pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que vai apurar a conduta do juiz, e do Conselho Nacional do Ministério Público, que ainda avalia uma representação contra o promotor de Justiça.