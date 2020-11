Hacker anuncia a venda de pacote com dados pessoais de brasileiros

Um hacker anunciou a venda pacotes com registros de clientes de 17 organizações, entre as organizações estavam duas marcas brasileiras: o Athletico Paranaense, que conta com mais de 8 milhões de dados de brasileiros e Geekie, plataforma de educação que já atendeu 12 milhões de alunos.

Segundo informações do G1, o hacker publicou "amostras" com alguns dados roubados, com nomes, CPFs, datas de nascimento e números de telefone. A plataforma Geekie informou ao G1 que está "tomando todas as previdências cabíveis, como a contratação de apoio especializado técnico e jurídico".

Já o Club Athletico Paranaense publicou uma nota esclarecendo “que, em 2018, foi detectado um vazamento de informações cadastrais de algumas pessoas que estão em seu banco de dados. O Club esclarece que os hackers não tiveram acesso a dados financeiros dos Sócios athleticanos. Na ocasião, uma comissão forense e uma auditoria de tecnologia foram instauradas com o objetivo de verificar a origem do vazamento”.

LEIA TAMBÉM