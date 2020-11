Goleiro Bruno diz que não está arrependido e “dorme com a consciência tranquila”

O goleiro Bruno participou de uma entrevista no dia 7 de setembro no Conexão Repórter, do SBT, e afirmou que “dorme com a consciência tranquila” e que não tem que pedir perdão para ninguém.

Condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio, o goleiro está em regime semiaberto.

Durante a entrevista, Bruno se irritou com as perguntas do repórter Roberto Cabrini sobre o crime. Ele disse que não se considerava um anjo, tampouco um demônio e negou que tenha mandado matar a modelo.

