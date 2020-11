Congresso derruba veto à desoneração na folha

O Congresso cedeu na quarta-feira (4) ao apelo de setores da economia para a prorrogação da desoneração na folha salarial de empresas que empregam cerca de 6,5 milhões de pessoas.

A medida permite que 17 ramos, como call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e têxtil, optem por contribuir para a Previdência Social com porcentual que varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento.

A redução valeria até o fim deste ano, mas a prorrogação para 2021 foi inserida pelo Congresso na Medida Provisória que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. A pedido da equipe econômica, que estima impacto de R$ 10 bilhões nos cofres públicos, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta em julho.

Há quatro meses, o governo negociava com senadores e deputados sobre o tema. O ministro Paulo Guedes defendeu uma proposta mais ampla, beneficiando todos os setores da economia, por meio da reforma tributária, mas para isso haveria a criação de um novo imposto, nos moldes da extinta CPMF. A ideia encontrou resistências do Congresso.

O governo só concordou em pautar o veto da desoneração após os parlamentares pautarem projetos de interesses diretos de Bolsonaro. As propostas remanejam recursos do Orçamento deste ano e garantem dinheiro para obras planejadas em redutos eleitorais de aliados.

Um deles, criticado pela oposição, libera R$ 6,1 bilhões para projetos do Executivo, cancelando repasses ao Ministério da Educação e colocando no Ministério do Desenvolvimento Regional. Para diminuir a polêmica, o governo prometeu recompor o orçamento de universidades federais por meio de outra proposta.

Na votação de ontem, os primeiros a decidir foram os deputados, com 430 votos favoráveis, 33 contrários e 1 abstenção. Os senadores votaram mais tarde, com 64 a favor da derrubada e 2 contrários.