Com Biden na frente, Trump promete recorrer à Justiça

Mesmo com o democrata Joe Biden próximo de vencer a eleição dos Estados Unidos após conquistar estados importantes como Michigan, Wisconsin e Arizona, a vitória declarada ainda pode estar bem longe de acontecer. Diferentemente do previsto nas principais pesquisas eleitorais do país, o democrata não foi beneficiado pela “onda azul”, fenômeno dos votos em massa ao partido. A apuração até a noite de ontem mostrava disputa acirrada entre os oponentes. Em contrapartida, como prometido, Donald Trump tumultuou o pleito com polêmicas e sua equipe de campanha já pediu recontagem no estado de Geórgia e Wisconsin, onde o republicano perdeu para Biden com margem similar a que venceu Hillary Clinton em 2016.

Reprodução

“Há suspeitas de irregularidades em diversos condados de Wisconsin, o que levanta sérias dúvidas sobre a validade dos resultados”, escreveu o coordenador da campanha de Trump, Bill Stepien no Twitter. A afirmação foi contestada pela comissão eleitoral do estado, que disse que a contagem de votos foi “completamente transparente”.

Ao longo da apuração, à medida que não recebia os resultados que esperava, Trump foi às redes sociais reclamar de fraudes. Em Michigan, Pensilvânia e Geórgia, sua equipe pediu ontem que a contagem de votos fosse paralisada.

“Ontem à noite [terça-feira], eu estava liderando, muitas vezes de forma sólida, em muitos estados-chave, em quase todas as instâncias democratas governadas e controladas. Então, um por um, eles começaram a desaparecer magicamente enquanto as cédulas surpresa eram contadas. MUITO ESTRANHO”, escreveu Trump. No entanto, já era esperado que o republicano perdesse a liderança a partir da contagem dos votos por correio: a modalidade foi preferencialmente escolhida por eleitores democratas.

Enquanto isso, em pronunciamento, Biden agradeceu os votos e afirmou: “O poder vem do povo e o povo determina quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Não estou aqui para declarar a vitória, mas acredito que, quando a contagem for finalizada, nós [democratas] seremos os vencedores.”

Disputa tem recorde de eleitores

Apesar de os EUA enfrentarem uma pandemia, a taxa de participação eleitoral na eleição de 2020 atingiu um recorde em 120 anos, indicam dados do site US Elections Project, que faz estimativa com os dados eleitorais disponíveis no país. De acordo com o projeto, liderado pelo professor Michael McDonald, da Universidade da Flórida, ao menos 160 milhões de pessoas votaram nessa eleição – número bastante superior aos 139 milhões de 2016 para a disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump. Segundo o Washington Post, episódio similar aconteceu apenas em 1908. Metro com Estadão Conteúdo

Família Bolsonaro questiona apuração

Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que “há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas” em relação às eleições norte-americanas, outro membro da família voltou a questionar a apuração do pleito ontem. Desta vez, o filho “02”, Eduardo Bolsonaro.

Pelo Twitter, ele endossou sem provas a teoria de um youtuber pró-bolsonaro sobre uma suposta fraude na apuração dos votos em Michigan e Winconsin, dois estados-chave para a definição do próximo presidente dos EUA.

Os gráficos mostram que o candidato democrata recebeu 138.000 votos de uma só vez. “Se isso não é fraude, não sei o que é”, afirma o youtuber na publicação compartilhada por Eduardo.

*Supervisão de Vanessa Selicani