Rio libera atividades de rotina do ‘antigo normal’

A cidade do Rio de Janeiro entrou na terça-feira (3) na última etapa de flexibilização das medidas de proteção contra a covid-19, chamada de Fase Conservadora pela gestão municipal.

Mesmo com aproximadamente 120 mil casos confirmados do novo coronavírus e 12,1 mil mortes, o decreto publicado no Diário Oficial autoriza atividades que faziam parte da rotina da população antes do início da pandemia, como aulas nas escolas, pistas de dança em bares e o famoso self-service em restaurantes. A cidade está “em estabilidade” nos números da doença.

Outra liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro foi a permanência dos banhistas na faixa de areia das praias – que estava proibida, mas parte da população não respeitava. Além disso, os frequentadores poderão alugar cadeiras e guardas-sóis e montar barracas, desde que respeitem a distância mínima de 1,5 metro.

Na área da educação, as escolas e creches privadas podem abrir para atender os alunos de todas as séries. Na rede pública municipal de ensino, as unidades estão autorizadas a abrir as portas de forma voluntária. Ou seja, pais e funcionários de cada escola deverão se reunir para decidir se voltam ou não às atividades normais.

O comércio em geral agora pode funcionar em horário livre. Nos bares, a pista de dança foi liberada. Os restaurantes, por sua vez, estão autorizados a oferecer o tradicional self-service.

Houve mudança também nos pontos turísticos da cidade, como no Cristo Redentor, que agora poderá receber mais visitantes. O limite de pessoas passa de 50% para dois terços da capacidade total do local.

De acordo com o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), o Comitê Científico da cidade decidiu por unanimidade o início da Fase Conservadora. A etapa não prevê impedimento das atividades econômicas desde que sejam cumprida as “regras de ouro”, como higienização das mãos, uso de máscara, limpeza do ambiente a cada três horas e distanciamento de pelo menos 1,5 metro.

Rumo ao ‘antigo normal’

O decreto de entrada do Rio de Janeiro na última fase de flexibilização assinado pelo atual prefeito é o mais próximo do “antigo normal”, até então, se comparado com outras capitais. Em São Paulo, por exemplo, que está na fase 4-Verde, pistas de dança e volta às aulas de forma geral ainda não estão autorizadas pela prefeitura.