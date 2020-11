Férias escolares estão mantidas na rede escolar de São Paulo

Mesmo impactado pela pandemia do novo coronavírus, o calendário escolar deste ano deverá ser mantido na rede estadual de ensino, com aulas até dezembro e férias em janeiro de 2021.

A afirmação é do secretário de estado da Educação, Rossieli Soares, que prevê nos próximos dias apresentar o cronograma que deverá ser seguido pela rede no ano que vem.

“Nós vamos cumprir as férias escolares do mês de janeiro. Nós entendemos que é muito importante que os profissionais de educação tenham uma parada de descanso. Inclusive para o próprio estudante.”

O recesso em janeiro afasta, pelo menos por ora, a possibilidade de as escolas estaduais abrirem no começo do ano para que os alunos tenham aulas de reforço por conta da interrupção das atividades presenciais provocada pela pandemia.

A expectativa do estado é iniciar as aulas em 2021 a partir da primeira semana de fevereiro, ainda com número reduzido de alunos por sala.

As redes municipal e privada ainda não deram informações sobre o calendário.

De volta para a sala

O retorno dos alunos do ensino médio para aulas regulares nas escolas foi autorizado ontem pela Prefeitura de São Paulo, com restrições. Em outras cidades estas turmas já voltaram desde o mês passado.

A participação ainda é opcional, mas poderá em breve se tornar obrigatória para os estudantes do 3º ano.

Todas as nove escolas municipais do ensino médio reabriram ontem e a expectativa era de receber até 10% dos 2,4 mil alunos. Já na rede estadual, que tem 611 escolas com ensino médio na capital, 500 unidades reabriram e cerca de 9 mil alunos participaram das aulas. O sindicato das escolas particulares estimou que 80% dos 1,5 mil colégios de ensino médio funcionaram ontem.

O governo do estado também liberou ontem o retorno dos alunos do ensino fundamental para aulas regulares nas escolas, mas a autorização ainda depende das prefeituras.

Na capital, os alunos do infantil e do fundamental podem frequentar as escolas desde o mês passado, mas apenas para atividades extracurriculares.

“Temos tido sucesso neste retorno, porque não tivemos nenhum caso de transmissão de covid dentro das nossas escolas”

Rossieli Soares, secretário da educação