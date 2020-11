Feirão Limpa Nome é chance de se livrar das dívidas em atraso

Bancos, universidades, lojas de varejo e prestadores de serviços abrem diálogo até o próximo dia 30 para renegociar dívidas com os consumidores. O Feirão Limpa Nome realizado neste mês em todo o país é considerado pela Serasa, empresa de análise de crédito que organiza o evento, o mais importante da história.

O motivo são descontos agressivos, de até 99% da dívida, oferecidos neste período de pandemia e crise na economia. É o caso do Itaú e da Recovery. Bancos como Bradesco, Santander e BMG oferecem até 90% de desconto, assim como Casas Bahia, Ponto Frio e a instituição de ensino superior Anhanguera. No total, são 50 empresas participantes.

“Este ano, mais do que em qualquer outra edição, sabemos que a pandemia gerou não apenas um aumento da inadimplência como do desemprego. Isso torna esta edição do evento a mais importante de toda história da Serasa”, afirma a gerente da empresa, Aline Maciel.

Além das opções de negociar pelo site www.feiraolimpanome.com.br e WhatsApp (11 99575-2096), os consumidores poderão procurar as agências dos Correios para atendimento presencial.

Represamento

Apesar do momento delicado para economia brasileira, com desemprego alcançando 14,4% da população no último trimestre terminado em agosto, maior índice desde 2012, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a inadimplência tem ficado menor.

Dados da Serasa mostram que o número de consumidores com nome sujo alcançou pico em abril, início da pandemia, atingindo quase 66 milhões de pessoas. Mas vem caindo a cada mês, chegando em setembro a 62,7 milhões, menor número do ano. A inadimplência para o mês é mais baixa também que em setembro do ano passado, quando alcançou 63,2 milhões.

Entre os fatores que podem influenciar este movimento estão a concessão do auxílio emergencial do governo federal de R$ 600, prorrogado com o valor de R$ 300 até o fim do ano, e a extensão do prazo para pagamentos de dívidas realizada por algumas empresas na pandemia.

“A inadimplência está represada, não está extinta”, diz o economista Luiz Rabi, da Serasa Experian, que acredita que o fim dos benefícios deve trazer aumento dos índices.

Vai negociar? Confira as dicas

Se você está entre os 62,7 milhões de consumidores com nome sujo por conta de dívidas, o Feirão Limpa Nome pode ser uma boa oportunidade.

Mas a Serasa alerta que é necessário pesar antes o quanto possui de dinheiro para renegociar e fechar um acordo para não ficar novamente inadimplente. “Outra dica é, na medida do possível, buscar a opção de pagamento à vista, que possui a maior porcentagem de desconto na maioria dos casos”, afirma a gerente da empresa, Aline Maciel.

Para se organizar melhor, a recomendação é listar tudo que deve em cartões de crédito, empréstimo, financiamento, cheque especial, carnês e boletos. A Serasa orienta o consumidor a realizar também o levantamento do seu orçamento mensal. Ou seja, tudo o que entra e sai da sua conta bancária todo mês.

Ao optar por negociar os boletos em atraso, tenha em mente também um plano B. “Reserve um valor mensal para cobrir novos imprevistos que poderão surgir. Seja cauteloso e previna-se de novas dívidas desnecessárias”, diz a Serasa.