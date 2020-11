Estacionamento do Ibirapuera agora é privado

Antes administradas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) por meio do Zona Azul, as 1.080 vagas de estacionamento do parque Ibirapuera, zona sul, estão a partir de hoje sob responsabilidade da iniciativa privada.

O serviço passa agora a ser operado pela Indigo, empresa de gestão de estacionamentos, que, como contrapartida deve investir cerca de R$ 1 milhão em melhorias no local e no serviço.

O valor da diária para estacionar um automóvel será de R$10, de segunda a sexta-feira, e R$12 aos fins de semana e feriados. Com o Zona Azul, o usuário pagava R$ 5 a cada duas horas, podendo renovar uma vez – ou seja, pagando R$ 10 para estacionar por até quatro horas.

O Ibirapuera já está sob gestão de um concessionário privado, a Urbia Gestão de Parques, que vai gerir a área por 35 anos.