Congresso deve analisar veto à desoneração na folha

O Congresso Nacional fará sessão remota nesta quarta-feira (4) em que deve analisar 41 vetos presidenciais e projetos de crédito suplementar. Entre eles, está o veto 26/2020, que impede a prorrogação, até o final de 2021, da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia que empregam mais de 6 milhões de pessoas. Se o veto for mantido, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Líderes dos partidos realizaram reunião ontem e sinalizaram para um acordo favorável à derrubada do veto. “Logicamente, se tiver a sessão, nós vamos realizar a derrubada do veto e, assim, nós vamos dar uma sobrevida para 6,5 milhões de empregos. […] A decisão, nesse item, dos líderes é pela derrubada do veto amanhã. Inclusive, com o aceite do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes”, disse o senador Major Olimpio (PSL-SP).

Desde julho, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), age para adiar a votação em aceno ao Palácio do Planalto. A equipe econômica é a favor do veto, calculando em R$ 10 bilhões o impacto da desoneração em 2021.

Centrais sindicais realizaram ontem manifestações em Brasília e São Paulo pela derrubada do veto.