Cadáver de ex-jogador da NBA é encontrado na prisão

O corpo de ex-jogador da NBA Eddie Johnson foi encontrado morto em uma cela de prisão. Ele cumpria pena de prisão perpétua, após ser condenado em 2006 por abuso sexual de uma garota de apenas 8 anos. Johnso foi destaque entre os anos 70 e 80 no basquete americano.

Ele jogou dois All-Stars e foi escolhido no quinteto ideal. No entanto, no início dos anos 1980, seus problemas começaram.

Segundo informações do Publimetro, ele era viciado em cocaína e cometeu crimes como violência, fraude, tráfico de drogas, entre outros. Diante dessa situação, ele foi suspenso para sempre da NBA quando tinha 32 anos. Ele foi preso mais de 100 vezes, mas em 2006 foi condenado à prisão perpétua na Flórida.

