Sobe para seis o número de mortos após incêndio em hospital no Rio

Foi divulgada ontem a morte de mais um paciente transferido em decorrência do incêndio do Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, na última terça-feira. O sexto óbito confirmado foi de um idoso de 93 anos, levado para o Hospital de Campanha do Riocentro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, o paciente estava em estado grave e entubado com teste positivo para covid-19. A apuração dos fatos que levaram ao incêndio segue em andamento.